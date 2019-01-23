小六生受失明父啟發努力讀書　冀為人師表培育人才

資優教育基金主辦「閃耀之星」才華拓展獎學金今(23日)舉行頒獎禮，獎勵17名在學術、體育及藝術等方面表現優秀的高小學生，每人獲獎學金6000港元。道教青松小學小六生沈芳盈在數學表現優秀，成功入圍獎學金，她表示父親因眼疾，在她小時候已雙目失明，惟父親未有放棄自己，改而學習盲人按摩，更成為一級技師，在盲人輔導會工作。



芳盈表示，父親是她的偶像，會學習父親的自強不息，自己亦會努力讀書。她指為減輕父母負擔，平時會多做補充練習而不會去補習，「可以就減少啲唔需要嘅嘢」。她希望成為老師，學習父親以身作則，培育下一代。



出身公屋家庭、五邑工商總會學校的小五學生粵樂與姐姐紈嘉同樣獲獎，更即場表演拉丁舞。粵樂成績名列前茅，在拉丁舞上與姐姐合作無間，奪過無數獎項。她指未來希望成為一個舞者，並教導小朋友跳舞，亦希望參加更多比賽，為港爭光。



另外，作為頒獎嘉賓的環境局局長黃錦星上台致詞時，向學生們極力宣傳環保政策，特別強調垃圾徵費的重要性，並以台灣及南韓為例，指徵費後垃圾量大減。他表示，近年港人人均垃圾量有上升趨勢，徵費後三人家庭每月收費約20至40港元，「一杯珍珠奶茶都2、30蚊，都成個月垃圾費啦！」