近期屢破毒案　學者質疑過去打擊不力有保護傘包庇

警方搗破可卡因製造工廠，檢獲市值2500萬港元毒品，拘捕哥倫比亞籍製毒師等4人。學者質疑以往香港搗破的毒品案較少，是否反映毒販過往有「保護傘」包庇。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，近年香港警方及海關積極打擊毒品問題，常常破獲重要及大型的毒品案件，相信配合中央嚴厲打黑掃毒，香港執法部門亦不敢怠慢，並做出成績。不過陳質疑，警方以往掃毒的力度似乎較輕，事實上媒體亦不時報道，有前警隊高層與黑社會主要人物有緊密接觸，令人憂慮以往是否有官黑勾結、販毒份子有「保護傘」包庇保護，令過往毒品問題的陰暗面無被揭露。有政界中人就指，香港不可以忽視過往的問題，認為廉政公署應繼續追查過去的保護傘及包庇問題。



陳又指出，香港地理環境有如一個世界窗口，毒販易流竄而至進行販毒活動，無論是把毒品流入內地、抑或是由內地把毒品轉至其他國家及地區，亦可以經過香港，加上在港販毒被捕「最多坐吓監」、不如內地會遭槍斃，刑罰相對較輕，憂慮香港成為毒品中轉站，甚至令香港成為「毒港」，指問題若不解決且有人貪贓枉法，擔心毒禍將繼續嚴重下去，有如清朝。



近日中港執法部門嚴打兩地毒品問題，單以廣東為例，廣東警方去年就偵破逾1.4萬宗毒品案，拘捕超過1.8萬名毒販，繳獲10多噸各類毒品，查處有吸毒違法行為近10萬人。事實上，去年以來，公安機關以打擊防範製毒犯罪為首位，以「抓住點、延伸面、管住人」為總方針，全力清內剿外，並以「端窩點、打團夥、斷鏈條」為目標雙向延伸，深挖原料供應、毒品銷售網絡，執法部門並加大對製毒逃犯的追捕。



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