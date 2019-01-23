網民熱話：屋邨窗口曬雞翼　網民要共享

還有不到兩星期便是農曆新年，有人疑自製臘肉過節？有網民上載粉嶺華明邨有住戶曬雞翼，認為影響環境衞生。不過有網民留言笑謂，受影響住戶可以剪落嚟食，「慳番餐買餸錢」。



網友Yun Mui Tsang昨日(22日)於Facebook「Fanling 粉嶺」專頁發文，聲稱禮明樓有住戶「超級鍾意曬臘味！今次仲天然生曬雞翼！」從其貼出的照片可見，有人將數隻雞翼用繩綁在一起並吊在窗外，估計是自製臘肉過新年。發文者續指：「佢究竟知唔知，會影響到樓下㗎啦！」



不少網民留言表示可以「共享臘味」，笑言「剪返幾隻嚟煎啦」、「等佢差唔多曬好，剪落嚟收成，你可以慳番餐買餸錢」。亦有人笑謂：「見到有烏蠅，噴殺蟲水落去啦！」



華明邨管理處表示，接獲投訴人來電，指上層單位住戶將雞翼掛出窗外，要求該處派員處理。職員隨即前往查看，確定投訴屬實，隨即到訪相關單位，並向該住戶說明在窗外曬雞翼會影響鄰居，住戶經勸喻後已將雞翼清走。



網民有話說：



Chung Fung：剪落嚟自己煮嚟食。



Chai Cheung：見到有烏蠅，噴殺蟲水落去啦



Winnie Leung：等佢差唔多曬好，剪落嚟收成，你可以慳番餐買餸錢



Jeff Chan：共享臘味



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