卓悅人事部員工調職揭薪酬異常　首次被告被炒

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡在職7年間，涉嫌利用職權詐騙公司逾4000萬港元，案件今午(23日)在高院續審。卓悅前執董陳志秋繼續作供，他稱人事部計算員工薪金後，薪酬資料理論上會交由會計部審核，但卓悅員工人數太多，加上牽涉大量文件，實際上會計部不會就個別員工的資料逐一覆核，覆核的工作靠人事部內部分工做。



法官追問那豈不是人事部自己審查自己？陳舉例說如果計算薪金的工作是由文員職級處理，文員的上級即主任及經理就有責任審核，人事部最高級是首被告喬美齡。陳指會計部的經理、即主席葉俊亨的小姨鍾佩賢，在審核來自人事部的薪金資料後，有時會致電葉或葉妻，以取得出糧的批准。



陳稱，2011年3月人事部一名叫康明慧的員工準備由人事部調到美容部幫手，但美容部經理發現康的薪金有異，遂致電通知他，他遂展開內部調查，同日解僱喬美齡及夏定邦兩母子。



陳憶述當日康出示出糧戶口的銀行存摺，顯示其戶口自2010年起每月收到卓悅存入「薪金」約2.2萬港元，2011年1月底至3月初期間，「薪金」增到2.3萬至3.2萬港元。不過控方指出當時康獲公司管理層批出的月薪，實約1萬多港元。

