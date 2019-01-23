尼爾森遭黑客攻擊　洩客戶個人資料

調查機構尼爾森(Nielsen)爆出遭黑客攻擊洩漏客戶私隱事件。有曾參與該公司研究的市民日前收到電郵通知，指有人擅自以不當方式入侵轄下網站的資料庫，涉及姓名、地址等個人資料。尼爾森回應時證實事件，但未有透露涉及多少名客戶。個人資料私隱專員公署對事件表示關注，尤其當中可能涉及大量個人資料，接獲通報後已隨即展開循規審查。



該公司近日向曾經於研究中留下個人資料的市民發電郵，指有人以不當方式進入轄下網站Homescan Fun Club的資料庫，資料庫內存有市民的姓名、地址、電話號碼、電郵地址及密碼等，其網絡安全團隊正調查事件。東網記者曾致電電郵中所列的熱線，職員指該公司於本月16日發現事件，並於近日向市民發信，而上述網頁正進行更新，未知道會更新多久，稍後會再通知市民更改密碼。據了解，有市民曾於2011年參與尼爾森的研究，日前同樣收到相關電郵，即其資料被保存8年時間。



尼爾森回應指，正調查相關的潛在安全威脅，已就事件與市民接觸及向私隱署通報，並已加強網站安全的保安系統，網頁將在近期恢復運作。惟未有透露多少市民受影響，會如何補償受影響市民等。



私隱署回覆查詢時表示，收到該公司的通報後已隨即展開循規審查，以取得更多有關事故的詳細資料，包括事故原因、受影響人數等。私隱專員黃繼兒強調，資料屬於客戶個人，所有機構均有法定和道德責任合理保障所收集的個人資料的安全。該署會在接獲通報後，展開循規審查了解事件及補救措施的成效，再按違規情況作循規調查。該署於2015至2018年曾分別進行272次循規審查及約22次循規調查。