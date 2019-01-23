派4000元程序擾民　政府跪低寛鬆處理地址證明

政府去年公布財政預算案時因派糖不均，惹來各界批評，最終迫使政府跪低，推出4000港元的關愛共享計劃補鑊，但遭社會炮轟派錢程序擾民；港府官員今午(23日)與立法會議員會面後再次跪低，就數項擾民措施提出寬鬆處理，包括加印100萬張表格、政府處理郵費不足的問題。



民建聯數名立法會議員下午與財經事務及庫務局劉怡翔會面，議員梁志祥會後引述局方指，對於有關地址證明方面，只要露宿者、學生和家庭主婦在表格上標明身份，可獲寬鬆處理。露宿者須在表格上註明情況，若政府能與申請者聯絡，情況便能接受，而在外地留學的學生須註明常居地為香港。



議員柯創盛指，當局承諾增熱線電話數目由28條增到34條，將來視乎需求加開。若市民沒有銀行戶口，政府建議申請人在表格上自行寫明沒有銀行戶口，屆時職津辦收到表格後會聯絡申請人，再以現金支票交收。表格收集地點方面，他建議政府考慮在房委會或房署轄下的辦事處收集，局方表示積極考慮。議員葛珮帆稱當局會與房署相討，讓市民以公屋租證作住址證明。



民主黨立法會議員已與財經事務及庫務局聯絡，反映申請表格問題，指若因郵費不足而不獲處理的做法不恰當，強調郵費高是因為政府要求附帶很多證明文件，理應收到申領便要處理。他們又指申請表格內的聲明已有一定阻嚇作用，阻止市民作虛假聲明，認為沒必要提太多證明文件，否則會令市民感煩擾、增加怨氣，他們稱局方回應正面，承諾會處理郵費問題，以及放寬關於住址證明的種類。