野豬突襲大埔　爆3小時追逐戰　直擊過程全公開！

近月野豬出現在大埔的次數頻頻上升。今日（23日）中午時分，大埔太和再度發現野豬的蹤影。警方與漁農自然護理署人員近20人接報到場，與野豬展開了一場歷時近3小時的追逐戰。



據現場消息指，中午1時半左右，該隻野豬被發現獨自在大埔中心林村河附近游走，當時有幾名警員持盾牌在野豬附近戒備。野豬沿林村河一直走，最終被圍堵於汀角路近太和消防局對開草地。



其時人員和野豬已對峙近2小時，漁護署職員亦手持捕獸網到場增援，期間野豬曾多次衝向單車徑和馬路方向，惹來圍觀市民驚呼。



直至下午近4時，野豬突然衝向單車徑方向，人員趁機一擁而上，將野豬套進捕獸網，野豬極力反抗嚎叫，試圖逃走時更弄穿捕獸網。最終合6人之力，成功將野豬制服，送往漁護署接受獸醫檢查。



圍觀市民謝先生指是第一次目擊野豬出現：「睇熱鬧啫，日光日白，唔驚嘅！」王先生亦陪同兒子到場「湊熱鬧」，王小朋友興奮地表示︰「有爸爸陪，一啲都唔驚」。



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