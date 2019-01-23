毓民特區：政府無能　朝令有錯夕改都錯

政府政策「推出一項，跪低一項」成為常態，繼收緊申領長者綜援門檻要補鑊後，三隧分流方案亦觸礁撤回。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》主持人黃毓民批評政府施政混亂，「朝令有錯，夕改都錯」，炮轟政府無能，舉例指市民須自行列印關愛共享計劃的4000港元申請表，但署理特首張建宗竟稱措施是便利市民，黃直斥官員太廢，只懂凡事駁嘴。



運輸及房屋局局長陳帆突然撤回三隧分流方案無約束力動議，黃毓民指該方案以紅、東兩隧加價去補貼西隧減價，十分不公平，當初施政報告提出時他已預料方案不獲民意支持，而陳帆的做法令人聯想起「朝令夕改」。黃指朝令有錯，只要夕改是從善如流，更正錯誤是沒有問題，但政府卻是「朝令有錯，夕改都錯」，舉例指收緊申領長者綜援門檻，由60歲提高至65歲，結果被立法會跨黨派大比數通過議案要求檢討，惟政府只願提出折衷方案，只補貼成人綜援與長者綜援標準金額的差額，黃指「一個錯誤政策出台，再用另一個錯誤方式去彌補」，直言是錯上加錯。



近日關愛共享計劃4000港元申請手續備受批評，黃指這反映「官員太廢」，指張建宗講解申請程序都不清不楚，甚至自爆要市民下載及列印申請表格，卻仍稱措施便利市民；黃以廢官形容負責派發4000港元的財政司司長陳茂波，指派錢其實很簡單，年滿18歲者每人派6000港元就可以，但陳卻以「補漏拾遺」設立最複雜的關卡，浪費行政及人力，亦令市民怨聲載道。



黃又批評官員凡事只懂駁嘴，例如特首林鄭月娥被立法會議員批評，卻反唇相譏，沒有領導者風範。黃提醒政府，今年是區議會換屆選舉，明年則輪到立法會換屆，故建制派在選前不會支持政府的倒行逆施政策，面對收緊長者綜援申領資格及三隧分流等不得人心的政策，會與民主派一樣反對，黃相信政府未來一段時間將繼續被各界炮轟。



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