霸橋底猖狂　南亞幫嚇怕街坊

淪為黑幫兵竇、槍械庫及毒窟的深水埗通州街橋底南亞村，因政府部門欺善怕惡及推卸責任，令居民飽受滋擾多年，至本月初才被夷平。前車可鑑，現時有南亞幫「聚居」紅磡繞道天橋底，街坊人心惶惶，黃埔規劃關注組形容，有南亞人鑽進橋底最深處暗角位置過夜，街坊行經時都感到不安，有街坊甚至會選擇繞路行，非常不便。警方發言人指，紅磡分區一直關注紅磡繞道橋底及附近一帶治安情況，並派員加強巡邏，留意可疑人士或活動。



居民羅女士坦言，她晨運經過橋底附近時，曾看到「有人響度瞓」，心理上有擔憂，「覺得呢度唔可以行」。她雖然未聽聞有街坊到露宿者騷擾，但「冇騷擾已經好驚，有就大件事！」



九龍城區議員林博就指，以往不少居民取道該處前往海濱散步，很多街坊、尤其是女性都表示過擔心治安及衞生問題，夜間甚少單獨走該段路，有時甚至要家人陪同才敢路過，認為「長遠唔係辦法」。



關注組召集人鄭曉玲則指，露宿橋底的南亞人以三、四十歲居多，清晨離開，至晚上七、八時回來留宿。她希望港府能果斷處理，若這些南亞人是香港居民，應盡力協助安置他們，若是假難民，政府應跨部門解決問題，「佢哋都有佢哋嘅難處，都唔想見到人瞓街咁慘」。她已向區議會反映，十名九龍城區議員已聯署交區議會要求跟進，九龍城區議會今日會討論此事。



事實上，政府多年來龜速清理通州街橋底南亞村備受批評，該處最後七間木板屋於本月十日始完全清拆，但「村民」卻「搬竇」轉移至周邊地區，遍地開花重建「南亞新村」，包括旺角奶路臣街至豉油街一段西九龍走廊行車天橋底，在二百米距離已搭建至少七間木板屋，其中一間設有兩房，門外用竹枝圍起作花園，擺放有枱櫈、木櫃及垃圾桶等，門口亦綁有雕塑頭像，格局儼如「五星級豪宅」。