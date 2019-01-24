南亞村殺入紅磡豪宅區　政府有頭冇尾四處蔓延懶理

藏污納垢的「南亞村」由深水埗擴散各區，更殺入紅磡豪宅區！一批為數近廿人的南亞幫近半年進駐毗連私人屋苑的紅磡繞道天橋底露宿，將大量雜物垃圾堆積橋底，令環境臭氣熏天，相連的通道更是「生人勿近」。不過，政府照例「唔踢唔郁」，直至接獲當區關注組織投訴後始派人清掃，但卻「做一半唔做一半」，南亞人減少了出沒，但數百袋雜物垃圾卻幾乎原封不動長期置於橋底無人清理。深水埗「南亞村」一度淪黑幫兵竇、槍械庫及「吸毒特區」，地區人士擔心橋底問題一旦持續將變「南亞村翻版」，直斥港府「邊度聚集掃邊度」，只會令這些露宿者四散流徙，認為港府應跨部門設法徹底解決問題。九龍城區議會今日會討論此事。



涉事的「南亞新村」位於紅磡黃埔區內，毗連海濱南岸的紅磡繞道天橋底位置，本報記者日前(14日)到場觀察，甫行近已聞到陣陣臭味，當走到橋最末端位置，就驚覺整個橋底放滿了起碼數百袋「紅白藍」及黑色膠袋盛載着的雜物，雜物可謂「種類繁多」，既有空汽水樽、膠筒、水靴、梳化椅、行李篋及舊電器等等堆積如山，把原有橋底行人通道擠得只剩約一人身位的闊度，雜物更堆上石墩、花槽，而橋底較前及寬闊位置，則可見零散地放置了數張舊床褥，場面混亂。



黃埔規劃關注組召集人鄭曉玲指，該處自去年中陸續有南亞裔人士進駐露宿，初期只有一、兩人，亦未見有太多雜物及垃圾堆積，後來人數愈來愈多，最多時就有接近二十人，大部分是南亞人，在天橋石墩露宿，通常白天最多只有一、兩人「看住啲嘢」，但晚上七、八時開始，該批南亞「村民」陸續在該處聚集。



鄭續指，現場垃圾雜物愈積愈多，甚至有街坊在垃圾堆中見到針筒。去年九月，海濱南岸其中一座在一日內有七個單位遭爆竊，雖不知是何人犯案，惟當時開始多了街坊反映對治安的擔憂，而因橋底位置放滿「一袋袋紅白藍」，且晚上不少南亞人露宿，出入的街坊女性較多，有街坊反映根本「唔敢過去」。



關注組原本成立目的是關注海濱南岸旁邊兩片空地的用途，但鄭指，在徵詢地區人士意見時，不少人反映要「搞掂咗中間條橋嘅問題先」，而透過網上問卷或街訪接獲的相關投訴，就有近廿宗之多。關注組約於大半個月前透過政府熱線1823投訴，之後相關部門「疑似清咗一、兩次」。記者走訪當日，部分花槽的垃圾已清走，原本全被雜物覆蓋的橋底終「開闢」出一條可容納一人擠過的通道。



清掃之後，近期南亞人減少在該處出沒，記者過去兩星期曾三度夜訪橋底，未見露宿者蹤影，但鄭指出，近日發現有部分露宿者雜物出現在海濱南岸連接黃埔的行人天橋上，她憂慮是否有露宿者已轉移陣地。九龍城區議員林博稱，數年前已見南亞露宿者在土瓜灣及九龍城區內露宿，部分人有身份證、部分人則疑似假難民，不排除他們因尋找更「優質」地方移居，遂轉往紅磡繞道天橋底，非常擔心成「南亞村」翻版，冀港府在紅磡南亞新村規模進一步擴大前可解決問題。