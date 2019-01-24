送貨不順路周邊乏配套　業界料貨運5年難有起色

千億大橋的貨運表現令人大跌眼鏡，通車首兩個月，大橋的貨櫃車流量稀疏，單日曾錄得零架次，有兩成七至三成八日子則錄得單位數、即有關日子日均少於十架次貨櫃車使用大橋。貨運業界表示，大橋香港口岸周邊欠缺報關及財務公司等配套，難以吸引貨主轉用大橋運貨，加上高價值的空運貨品並非集中在珠三角西部生產，不會取道大橋到本港機場出口，業界預計最少需五年大橋的貨運表現才有起色。



港府當年申請大橋工程撥款時，曾聲稱大橋可將珠海至本港機場及葵涌貨櫃碼頭的路程和行車時間大減逾八成及六成，有助吸引珠三角西部、廣東西部及廣西等地貨物更善用本港作進出口。但港珠澳大橋管理局數據顯示，貨櫃車使用量偏低，通車首月有十九日及十二日的貨櫃車架次錄得單位數字，無論是往香港或往珠澳的兩個行車方向，當月均有一日全無貨櫃車行駛。翌月情況有所改善，綜合兩個月，每日使用大橋的貨櫃車平均呈單位數或偏低的雙低數架次，以致兩個月的貨櫃車使用量僅約二千二百多架次。



香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，過去兩年深圳蛇口及廣州南沙均搶去珠三角西部的出口貨量份額，大橋雖可節省些許交通時間，但不足以吸引貨主改用大橋運貨。而且現時大橋香港口岸附近並未有報關公司、財務公司等相關貨運商業配套，一旦貨物清關遇上阻亦無法就地解決，導致貨主不傾向使用大橋運貨。



何又指，現時電子產品等高價值空運貨品並非集中在珠三角西部生產，貨主不會繞路將貨物先運往珠海，再經大橋運往本港機場。他估計大橋貨運表現要等最少五年才有起色。