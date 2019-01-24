大橋新屎坑效應退　旅客量插水　車流大縮水

港珠澳大橋通車三個月，港府宣傳大橋可促進粵港客流貨流、刺激香港旅遊經濟的口號又落空！據港珠澳大橋管理局的首兩月客貨運數據，逾九成六使用大橋的車輛均為接載旅客的客車或巴士，貨車流量日均僅一百二十六架次；而通車次月的入境客量已較首月下挫百分之八，大橋旅遊出現「新屎坑三日香」的短暫效應。學者及旅遊業界指，港府無提供足夠交通配套將旅客由大橋香港口岸帶往市區，令千億大橋淪為到此一遊的「打卡位」，無助刺激香港旅遊，批評港府「捉到鹿唔識脫角」。



管理局數據顯示，去年十月廿四日大橋通車至去年十二月廿四日，所有方向的總車流為廿一萬一千五百一十三架次，日均車流約為三千四百一十一架次，較港府當年預測的日均車流九千二百至一萬四千架次，縮水六成三至七成六；各類車輛中，接載旅客來往港珠澳三地的小型客車、穿梭巴士及過境巴士，佔總車流的百分之九十六點三，餘下的百分之三點七才是載貨的普通貨車及貨櫃車，日均貨車流量僅一百二十六架次。



客量方面，本港入境處的統計指，大橋香港口岸啟用首兩個月，共有四百二十五萬三千○一人出入境，當中通車次月的出入境總人數較通車首月升百分之一點七一，期內因東涌被內地團客攻陷影響，港府與內地商討加強管理，致入境客量下跌百分之八點一七，減少人次達八萬一千六百多，幸月內出境客量升約一成，總客量才幸保不失。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，大橋通車次月便錄得入境客量下跌，反映大橋出現「新屎坑三日香」效應，「東涌根本就唔夠吸引力，旅客來到打完卡，新鮮感過咗後仲點會再嚟。」他又指，大橋通車後東涌市中心接連出現的示威活動，亦令旅客覺得香港不歡迎他們來觀光。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，大橋已由以往旅遊及物流發展兼備的項目，變成了一個旅遊基建，港府卻限制使用大橋的跨境直通巴士數目，旅客抵達香港口岸需轉車才能出到市區，逼使絕大部份旅客滯留在東涌一帶消費，「旅客在東涌可以買啲咩，唔同尖沙咀有大把國際名牌，隨便買個銀包都花幾千蚊。」



崔定邦指，不過夜的內地旅客人均消費大約一千多元，但過夜的內地旅客人均消費卻高達六千元，但東涌一帶旅遊景點有限，酒店亦不足，大橋旅客無法便利地直達市區，自然選擇到此一遊便返回珠海和澳門，「政府捉到鹿唔識脫角」，未有善用大橋為本港引入高消費旅客。他建議政府放寬提供點對點的跨境直通巴士接載旅客到市區及機場，吸引旅客留港消費，以及利用本港機場往來世界各地，鞏固本港的國際航空樞紐地位。





大橋通車首兩個月客流及車流變化



大橋客流/通車首月/通車次月/升跌

出入境/210.84萬人次/214.46萬人次/+1.71%

-入境/99.81萬人次/91.64萬人次/-8.17%

-出境/11.10萬人次/12.28萬人次/+10.6%



大橋車流/通車首月/通車次月/升跌

所有方向總車流/96780架次/114733架次/+18.55%

珠澳往香港總車流/47247架次/57015架次/+20.67%

-小型客車(珠澳往香港)/14860架次/20488架次/+37.87%​

-穿梭巴士及過境巴士(珠澳往香港)/31389架次/34086架次/+8.59%

-普通貨車(珠澳往香港)/723架次/1633架次/+1.25倍

-貨櫃車(珠澳往香港)/275架次/808架次/+1.93倍

香港往珠澳總車流/49533架次/57718架次/+16.52%

-小型客車(香港往珠澳)/16562架次/21259架次/+28.36%

-穿梭巴士及過境巴士(香港往珠澳)/31383架次/33663架次/+7.26%

-普通貨車(香港往珠澳)/1164架次/2015架次/+73.1%

-貨櫃車(香港往珠澳)/424架次/781架次/+84.19%



註一：通車首月指2018年10月24日至11月23日，通車次月指2018年11月24日至12月24日



註二：2018年10月31日至11月25日，當局提供大橋車流是以當日早上8時至翌日早上8時計算，故大橋實際車流量或有輕微出入



資料來源：港珠澳大橋管理局