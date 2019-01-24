小巴司機平均年齡達69歲　運房局拒輸入外勞

公共小巴司機老齡化問題日益嚴重，目前香港七十歲或以上持有小巴駕駛執照的人數多達一萬四千七百多人，當中八十歲或以上者有一千三百多人，業界估計在職小巴司機的平均年齡已高達六十九歲。有小巴商會指，由於司機人手嚴重短缺，業界已向勞工及福利局和運輸署建議輸入外勞小巴司機，但負責運輸政策的運輸及房屋局稱要小心考慮。



運輸及房屋局局長陳帆昨書面回覆立法會議員易志明提問指，截至去年底，六十至六十九歲持有有效公共小巴正式駕駛執照的人數達五萬七千多人，六十歲以上持牌人多逾七萬人。公共小型巴士總商會主席凌志強表示，現時不少小巴司機已達六十五歲以上，亦有八十歲以上的司機仍在載客：「政府規定七十歲以上司機要有醫生證明先可以揸車，車主都會搵人跟佢哋車，睇佢哋揸成點，始終一車有十幾條人命！」



他指，行內存在難以招聘足夠小巴司機的問題，業界已建議政府輸入外地勞工填補缺口，「最好做到外勞同本地司機比例三比七或者四比六，唔會搶本地人飯碗，又可以令業界有足夠司機。」



但陳帆回覆，政府一直十分關注運輸業的人手情況，要紓緩小巴行業的人手短缺問題，關鍵在於如何吸引更多人士(特別是較年輕者)入行，政府另建議放寬申請商用車輛學習及正式駕駛執照年期的規限，由目前要求申請人必須持有最少三年有效私家車或輕型貨車駕駛執照，改為最少一年，當局將於一八至一九立法年度內向立法會提交相關立法建議。



至於輸入外地勞工的建議，運房局認為由於將影響本地司機的生計，以及外地司機的駕駛文化差異或會對道路安全有潛在影響，必須小心考慮。