車路惡霸追閘運菜車案　警拘4男女追緝Tesla兇徒

前日（22日）凌晨「車路惡霸」追閘運菜貨車案件，大埔警區刑事調查隊深入調查後，迅速鎖定目標，昨日（23日）在元朗拘捕3男1女（17至32歲），涉嫌刑事毀壞，其中一名姓陳（33歲）男子亦涉嫌危險駕駛，警方在流浮山球南街尋獲其中一輛涉案平治私家車，相信被捕者於案發時駕乘該車，同時正追尋另一輛Tesla電動車，以及緝捕車上涉案者。



據悉，警方根據情報分析及資料搜集，掌握一輛涉案的平治私家車資料，聯絡車主查問後，獲知案發時的司機身份，因而成功拘捕4男女，懷疑他們有黑幫背景。警方相信案件因駕駛態度問題引起。今日（24日）凌晨，警方安排一名涉案男子到發現平治位置搜車，無發現違禁物品。



當日案發時，一名姓李(49歲)司機駕駛運菜貨車，沿粉嶺公路往九龍，途至康樂園對開，因慢線有2輛無打死火燈白色私家車阻路，響號示意，但觸怒2名男司機及車上數名惡漢，向他粗言指罵，他停車理論，有人取出壘球棍扑打車身，他慌忙開車逃走。由大埔太和路駛出吐露港公路，再駛至大埔公路，在十二公里追逐中，多次被人「閘車」，直至在沙田馬場外，被2車超前閘停，他棄車逃跑，兩車跳下多名惡漢持壘球棍向他追打，適時警車接報到場，惡漢返回私家車逃去。在運菜車被截停時，更引致一輛私家車與一輛貨車相撞。事件中，無人受傷。

