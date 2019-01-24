探射燈：或涉博彩需領牌　違例可囚兩年

夾公仔深受小朋友歡迎，惟因涉及「博彩」，需申領相關牌照。至於同樣受小朋友歡迎的撈金魚，是否需要申領牌照？有法律界人士指，需視乎營運方式是否涉及「博彩」，提醒經營者應先向相關部門查詢。



根據《賭博條例》，「博彩」是指進行任何博彩遊戲，以贏得金錢或其他財產，不論是否有輸掉任何金錢或其他財產的風險。要經營有獎娛樂遊戲的人士，須申領有獎娛樂遊戲牌照，及由食環署簽發的公眾娛樂場所牌照，違例者最高可被罰款5萬港元及監禁2年。



執業大律師陸偉雄指，撈金魚本身不屬違法，需視乎營運方式有否涉及賭博成分，「賭博」及「遊戲」定義僅一線之差，取決於純粹靠運氣，或需參加者付出努力。他續指，若參加者付款後，無論於指定時間內能否撈金魚，均能獲得獎品或金魚，有機會被視為賭博。他建議市民如欲經營有關遊戲，應先向民政事務總署查詢。



陸指，撈金魚過程中，一旦導致動物承受不必要的痛苦，經營者及參加者均有機會觸犯《防止殘酷對待動物條例》，「如撈起後唔畀水，令到啲魚喺桶度跳嚟跳去，參加者就有機會犯法。」

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