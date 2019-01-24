探射燈：年宵棄數千金魚　忽略動物權益

海洋生命經常成為營銷噱頭，屢次發生殘酷對待動物事件，有關注組織表示，人類對魚類的動物權益認識不足，建議加強教育。



2014年，有年宵攤檔出售「養魚鎖匙扣」，將金魚放在透明球型樽內，檔主聲稱只需換水及提供魚糧便可養魚。2015年，元朗年宵市場結束後，數千條金魚被遺棄於坑渠及垃圾桶，即使有人搶救金魚，只救回400多條。去年旺角有火鍋店設置夾龍蝦機，活生生的龍蝦供食客即夾即食，不少龍蝦在過程中屢從高處掉下，更不時跌至「反肚」。



「唔係貓狗呢類毛茸茸嘅動物，大家唔覺得呢樣嘢有問題。」生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊指，人類對魚類等距離較遠的動物權益認識不足，建議政府多加教育，「佢哋其實都會痛、會病。」她表示， 一般撈金魚的水缸金魚密度高，若水質不佳，有機會令金魚生病或缺氧，且被撈起過程中，金魚身體有可能受損，「唔排除有人真係撈完拎返屋企養，但冇得到適當照顧好易死，唔鼓勵撈金魚。」

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

