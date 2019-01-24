探射燈：賭運氣虐待動物　撈金魚教壞細路

在年宵大受歡迎的撈金魚遊戲，早年遭食環署全面禁止，近年多區商場再度興起，吸引大小朋友一顯身手，有小朋友輕易撈得數十條金魚，過程中卻有魚被誤跌地上，一度缺氧。法律界人士指撈金魚若涉賭博成分，可能需領取相關牌照，愛護動物人士亦擔心魚兒受到不必要的痛苦，惟目前《防止殘酷對待動物條例》卻欠清晰、難執法，愛護動物協會呼籲禁止此類遊戲。



新蒲崗一個商場攤檔內，數百條金魚在每邊長約3呎的正方形水池內游來游去，吸引不少人駐足觀賞。一名年約6歲的女孩成功撈得近百條金魚，她不時將金魚拿出水面觀看，令金魚屢陷入缺氧危機，期間有金魚飛墮地上，老闆迅速拾回落水。



檔主蘇先生表示，玩家付25港元就可用魚網任撈10分鐘，完畢後可帶走一份禮物或3條魚。他坦言以往亦擺年宵，被禁後改在商場開檔，漁護署曾派人到場提示他要小心對待金魚，他自稱會提醒小朋友要愛護金魚，不要用手捉牠們。



粉嶺有商場玩具檔亦設有2個大圓形魚池，標價20港元可用8個紙網撈金魚，玩家可獲贈4條金魚或1份禮物，不少家長帶同小朋友流連。大埔一間商場內亦有玩具店設有撈金魚遊戲，有家長每個月都會帶兒子來玩；葵涌一間商場內的撈金魚攤檔更已設置多年，雖然常有街坊投訴殘忍，但商舖從未受警告。



香港非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪坦言，根據現行法例，需證明動物受驚嚇或受不必要痛苦，才足證虐待成立，惟至今未有研究顯示魚類具有痛感。他擔心，大部分參與撈金魚的都是小朋友，長遠恐令他們失去同理心，對身心造成不良影響。



香港愛護動物協會註冊獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍指，撈金魚水池水缸一般未設有濾水器，水質較差，易孳生細菌，令金魚生病，且遊戲過程中有機會令金魚受驚或受傷，提醒玩家及店主有機會犯法。過去3年，該會共接獲3宗有關投訴，動物督察會先到現場了解情況，並作出勸喻或警告。



漁護署發言人指，過去3年，共接獲8宗有關撈金魚投訴，並進行11次巡查，未有發現涉及違反法例情況。根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人士殘酷對待動物，使其受到不必要的痛苦，一經定罪，最高可被判罰款20萬港元及監禁3年。



民政事務總署發言人表示，經營有獎娛樂遊戲如涉及博彩，須受《賭博條例》監管，向該署轄下的牌照事務處申領有獎娛樂遊戲牌照。至於上述遊戲是否涉及博彩及申領牌照，則須視乎實際的遊戲方式及經營模式。

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