Dr.東：包到似糉　BB假發燒可致命

天氣一凍，媽媽及長輩們又忙於將寶寶包到實，但小心包糉式添衣法會令BB「假發燒」，甚至患上捂熱綜合症，惹性命危險。中文大學兒科學系教授韓錦倫指，一歲或以下幼嬰因「發燒」到威爾斯親王醫院求診個案中，逾七成為發假燒，當中不少是家長擔心幼兒不夠暖而過量添衣，驚「冷親」變「焗親」。他警告，幼兒體溫過高又未及時發現，一旦持續高燒至攝氏四十度以上，有猝死風險。



人體核心體溫一般維持在三十六點五至三十七點五間，持續高於三十八度就屬於發燒。韓錦倫指出，準確量度幼兒是否發燒做法與成年人略有不同，幼兒要口探或肛探才準確。四個月以下嬰兒尤其不建議用耳探，因嬰兒身體部位仍只處初期發育階段，體溫測量器難以對準耳膜；至於額探也無法量得幼兒精準核心體溫。若首次量得寶寶體溫超過三十八度，建議隔一小時再量一次，當兩次體溫都高才算發燒。



香港有不少緊張大師級家長，一到冬天就將寶寶「包到隻糉咁」，韓也認同此情況很常見：「同外國比，香港冬天真係唔算凍，小朋友好少會着唔夠衫而凍親。」他指，在寒流襲港日子，幾乎每晚都有數宗嬰兒假發燒求醫個案，大部分是穿得太多焗親，他們通常來到急症室不久只要脫下多餘衣物，體溫很快就回落，不需額外治療。



嬰兒因添衣過量導致體溫過高，家長及時發現當然好，但最危險是晚上睡覺時，初生嬰因不懂得轉身或掀開衣物而被厚被或衣物緊緊包裹焗親，由於家長已入睡無法察覺，幼兒整晚燒至四十一度以上，身體細胞會壞死並腦缺氧，面色發紫無法呼吸，患上死亡率頗高的捂熱綜合症，亦容易因腦受損有後遺症。他說，香港每年部分嬰兒猝死個案就是由此情況導致。



韓認為，嬰兒在室內無須過量添衣，兩件薄衣，外面再蓋一條輕身薄被已足夠。到外出時，可適量加件外套，亦毋須「包到實一實」。如果要了解嬰兒是真發燒還是發假燒，只要解開他們身上多餘衣物，若體溫能自行下降多屬「假發燒」，家長毋須過分擔憂。不過，若伴隨其他症狀，如咳嗽及流鼻水，可能是有上呼吸道感染，就要求醫。





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