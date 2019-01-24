觀塘大媽失手　天橋飛垃圾落街　全因被阿仔激親？

清潔香港，人人有責。近日觀塘有媽媽疑因教子心煩，一時「火遮眼」，竟錯將大袋垃圾拋下天橋，事後更不顧而去！



目擊經過的網民在Facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」發貼表示，周二（22日）晚上約7時，有媽媽怒氣沖沖地與兒子步出港鐵觀塘站，當走至天橋的垃圾桶附近，她隨手將一個藍色大袋丟開。



惟她一時失手，該袋垃圾竟越過垃圾桶及天橋圍欄，飛落至觀塘道馬路上。該媽媽頓時呆滯，以普通話向途人詢問：「吓？雕沙署（掉下去）啦」？



目擊者馬上斥罵她：「冇公德心，你咁樣掉落去陣間有交通意外呀」。不料，該媽媽未作理會，一邊走開一邊狂罵兒子，並「一個反手星咗兩巴」，獨留垃圾躺在馬路。



目擊者估計：「應該係個仔激嬲咗個媽先，所以個媽諗住扮嬲扮型掉咗袋嘢，點知又真係畀佢型出界」。



有網民表示：「真心癲，唔知嗰吓有冇中車」、「舊嘢唔知幾重」，有市民聲稱路過，看見裏面裝着公仔：「目測個袋咁大就咁大隻，不過已經袋同公仔分開了」。

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