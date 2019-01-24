拒控梁振英　議員斥鄭若驊處理手法令公眾感偏頗

律政司司長鄭若驊早前「放生黎智英，唔告梁振英」，在未有外判或徵詢獨立法律意見下，決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬港元案，惹社會爭議並備受批評。立法會今早(24日)續會，繼續辯論傳召鄭若驊的議案。



議員區諾軒指，鄭若驊所面對的並非民主派，而是廣大市民，認為動議是希望律政司向公眾交代。他又指，過去律政司在處理高官案件時，亦會尋求外間大律師意見，如指徵詢外間大律師意見是不合法，是否代表過去律政司的做法是不合法。他認為律政司在調查時有很多程序，而尋求外聘大律師並非是法例規定，而是慣例做法。



議員朱凱廸表示，UGL案是史無前例般惡劣，而鄭的處理手同樣是史無前例。他指出，鄭以4年時間調查事件，市民對此會有期望，做法應按過去數名律政司處理高官案件的做法。議員胡志偉則認為，對於鄭若驊只以簡短回應不檢控梁振英感到可惜，又指歷任律政司建立傳統，會就某些案件徵詢外間大律師意見，避免公眾有偏頗的觀感，但到鄭手上時卻一下推倒，質疑將來鄭所建立的傳統是否「我說了就算」一樣，認為她有需要說明，如何展示公義。