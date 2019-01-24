海關破近十年最大宗空運K仔案　馬國寄港　巿值5700萬

海關偵破一宗近10年最大宗空運氯胺酮K仔案件，在馬來西亞空運到港的貨品中檢獲120公斤K仔，市值5700萬港元。海關表示，匪徒以魚目混珠及雙重掩飾的方式，將K仔混入汽車零件及將毒品偽裝成茶葉寄出。案件仍在調查中，未有人被捕。



海關空運貨物第一組指揮官鄧國強表示，本月18日有一批由馬來西亞空運到港的13箱貨物，該批貨品報稱是汽車零件，貨品分別以8箱及5箱上下層分開包裝，其中上層的8箱全屬汽車千斤頂等零件，沒有違規物品，但下層5箱從X光檢查發現貨品密度較高及排列整齊，打開後發現表面雖屬喇叭等零件，但放在底層的是以真空包裝、類似茶葉的物件，檢查後證實是K仔。



海關毒品調查科機場調查課監督賴子榮指，寄貨人是馬來西亞一間電子金屬製品廠，收貨人則是一間香港汽車維修公司，案件仍在調查中，暫未有人被捕。海關將與海外執法部門合作，並以空運物流的過程等作調查方向。他指，據過去數據分析，預計該批貨品會以香港轉口到其他地區，給台灣、澳洲等地。



賴補充，對上一次大批空運K仔的案件已是2009年，該次檢獲200公斤K仔。香港前年在機場檢獲約43公斤K仔，去年則檢獲12公斤，兩年分別有32公斤及8公斤從空運檢獲。