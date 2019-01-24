港故：資源少津貼中學實「陪跑」？1.8米高妹帶領破宿命

「其實『高妹』好難發掘唔到。」浸信會永隆中學女子籃球隊教練林碧怡口中的「高妹」，是身高達1.8米的球隊隊長黃惠婷，「佢係個行出嚟就可以入港隊嘅人，我自己打波又好，睇咁多人打波又好，佢有咁嘅身高得嚟，又有呢個彈跳力、靈活性，係香港未見過。」



米八高妹成球隊瑰寶 十射十中助校破宿命



本身亦是香港女子籃球隊成員的Miss Lam對高妹讚不絕口，憑的不只是主觀感覺，高妹在剛過去的「NIKE全港學界精英籃球賽」八強一役，全場射十球、中十球，協助學校勝出球賽，首次晉身四強，更打破過去三年兩度於八強止步的宿命。



缺自信賽前壓力「爆煲」 教練鼓勵終取勝



1.8米的身型在學界完全佔優，但又怎料到她也曾對自己無信心，「嗰陣打屯門區學界冠軍賽，我有另一個隊友比賽前一日受傷，我驚到喊咗出嚟，因為我覺得自己唔可以帶領隊友贏比賽。」高妹憶述說。



面對心理壓力「爆煲」，幸而高妹當時有Miss Lam的鼓勵，「Miss喺比賽前同我講『黃惠婷，你要相信自己』、『唔好諗到自己係咁差、咁弱』，嗰陣都相信Miss，Miss咁相信自己，覺得自己都應該可以。」最後高妹與隊友順利贏得比賽，也算是上了一課。



射失罰球球隊出局 一世難忘



但人生要上的課豈只一堂，高妹要面對的挑戰也接踵而來：在去年的精英賽八強，她與隊友發揮出色，原本勝利在望，可惜她在最後關頭射失四球罰球，間接令球隊以一分之微落敗，這場比賽也成了她心中難以拔走的刺。



「嗰種唔開心嘅感受仍然喺度，係有種刻骨銘心嘅感覺。」高妹冷冷地說，「嗰場完咗後好似兩日無離開過屋企張床，就係喺度喊，因為覺得自己點解無能力去帶領球隊贏波，反而係因為自己而輸，仲只係輸一分，無試過因為輸波喊咁耐。」



以熱情激勵他人 津貼中學亦有出頭天



Miss Lam教過不少球隊，在她眼中永隆最特別的地方是「夠簡單」，「佢哋打波好簡單，真係為打波去進步，唔係想爭咩返嚟。」全憑對籃球的熱情，即使作為津貼中學的永隆不如直資中學般有充裕的資源，也能在今年成功擠身四強，Miss Lam對此也十分感觸。



「永隆係我最覺得對教學失去衝勁，佢哋一路畀鼓勵我、一路唔放棄，係令我對教學重新充滿熱誠，係話畀我知原來我仲係可以，教到學生有份熱情、有感染力。」Miss Lam不禁流着淚說，「我哋永隆打籃球呢份熱情，係令其他寂寂無名嘅學校都可以掘起，可以令更多新面孔被呢個籃球圈認識。」



在一眾強勁直資學校對手下，永隆在今次學界精英賽打出代表作，靠的也是隊員間的默契，全賴教練Miss Lam成功透為WhatsApp群組為球隊建立凝聚力，令彼此如家人般親密，「我哋學校有四個字，『修己善群』，就係想佢哋先喺籃球場搵到自己嘅品德，品格好，然後再服侍呢個社會，感染其他人都會有咁好嘅品格。」



戰幔再起 東網「睇體」現場直播



今年精英賽即將戰幔再起，東網「睇體」屆時會現場直播「2018-2019年度NIKE全港學界精英籃球比賽」四強(26/1)及決賽賽事(27/1)，永隆中學將在四強硬碰協恩中學，今集《港。故》會用5分半鐘，帶大家感受永隆女籃對籃球的喜愛及熱情。



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