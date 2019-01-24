朱經緯引英軍射殺疑恐怖分子案例　官：兩者分別很大

退休警司朱經緯於2014年佔領行動中於旺角揮警棍襲擊男途人，被法庭裁定襲擊致造成身體傷害罪成，判監3個月。他在高等法院原訟庭上訴失敗和服刑完畢後，於本周一(21日)向終審法院申請終審上訴許可，提出多項上訴理據，包括引用英軍在北愛爾蘭開槍射殺懷疑恐怖分子的案例，指自己當日沒有使用過分武力，試圖翻案，但即日被終院駁回申請。終院今日(24日)詳細書面交代判案理據。



針對朱引用英軍開槍射殺懷疑恐怖分子的案例，終院在判案理由書中指出，《公安條例》授權警務人員在阻止任何人觸犯、或繼續觸犯《公安條例》罪行時使用所需的武力，但使用的武力不得大於為達到該目的而合理需要的程度，既然香港有法例規管警務人員使用武力，便不應採用北愛爾蘭的標準。況且，在該案例中的被告人是一名英軍，他開槍殺射一名逃跑的男子是恐怖分子，並辯稱錯誤以為死者是恐怖分子，該案的案情與本案分別很大。



另外，朱質疑原訟庭法官在審理其上訴時沒有重新審視和衡量案件，終院認為原訟庭法官已小心審視案件，並重申終院不是重審案件的法庭。而對於朱要求上訴減刑，終院則指出，終院不是處理個別案件判刑的法庭，只會就涉及重要法律原則的案件批出減刑上訴許可，而本案的減刑上訴理據也不成立。



終院3名常任法官指出，他們知道朱被檢控和定罪的事件引起爭議，他們也知道警隊在佔領行動期間要面對極大的困難和時常受到挑釁，並就大部分警務人員期間展現出的專業紀律向他們致敬。他們對於朱的下場感到同情和十分遺憾，但不能姑息朱對公眾人士使用不當武力而觸犯法例的行為。