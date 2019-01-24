索償懲教署　黃之鋒激動供稱冇得着底褲踎低似隻狗

香港眾志秘書長黃之鋒因衝擊政府總部而曾被判囚，他不滿轉往東頭懲教所服刑時須脫光衣服搜查期間，懲教署人員要他在全裸下保持蹲下回答查問，黃認為懲教人員濫用職權、惡意針對他及刻意傷害囚犯的尊嚴，遂入稟小額錢債審裁處索償1.6萬港元，案件今天(24日)開審。



申索人黃之鋒，被告為代表懲教署的律政司代表應訊。黃之鋒首先出庭作供講述事件，他指2017年10月16日當他由壁屋懲教所被押送到東頭懲教所後，他在中午被懲教員帶到保安房進行搜身檢查，留在房內約10分鐘。當時房內除了黃外，尚有3名懲教員，黃指有懲教員直接命令他「將衫褲鞋襪逐一除去」，然後作「摸身搜查」，期間曾觸碰他的上身。黃庭上表示明白這是正常程序，但質疑既已「剝光豬」，便無必要再作「摸身」。



黃續指當他脫光時，要背向懲教員單腳企展示腳掌，又須兩度蹲下，讓懲教員查看其肛門會否藏有毒品。黃同意所有囚犯都會接受同樣搜查，但他不滿懲教員喝令他「踎喺地下」並要他維持蹲下回答查問個人資料。黃質疑當時被問及一些額外問題，包括其政治聯繫，懲教員並曾說，要他蹲下答問是因為「呢度用踎廁，睇吓你用踎廁有冇困難」。



黃估計當時遭查問超過5分鐘，認為比一般囚犯長，質疑懲教員刻意延長問他問題。黃作供講及查問過程時一度情緒激動指：「我底褲都冇得着，要踎低岳高頭，好似隻狗咁望住佢哋」。



黃指他受查問期間曾想企起身，但立刻遭懲教員喝止。黃批評懲教員限令他蹲下「係一種方式展示威嚴，去震懾在囚人士」，認為此舉不必要且損害在囚人士尊嚴，或會令在囚人士心靈受創，有違獄方有關「須顧及在囚人士自尊」等規則，質疑懲教員濫用職權。黃認為他當時被迫「長時間」全裸遭查問，屬侵害人身。



黃又指，他在壁屋懲教所只需「企喺度答問題」，但在東頭懲教所卻要「全程踎低、岳高頭答問題」。他認為懲教署各處所應「一視同仁」，不應「各處鄉村各處例」。黃稱事後曾問懲教署監督，為何需要蹲下答問題，對方曾回答「基於保安理由」，黃則認為自己遭惡意針對。