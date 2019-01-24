會計師料政府18/19年度盈餘380億　派糖冇舊年咁甜

財政預算案將於下月公布，政府早已預告今年盈餘較往年為低，「派糖」措施將會大幅減少。特許公認會計師公會香港分會預計，2018/19年度財政盈餘為380億港元，較2017/18年度1490億港元盈餘顯著降低，截至今年3月底，財政儲備預料約1.4萬億至1.5萬億港元，預計今年派糖「冇舊年派得咁甜」。



該會的稅務委員會聯席主席傅振煌指，預計今年相比去年的盈餘有很大差距，因為今年股票市場及房地產市場都比較波動，雙辣招相關稅收入及股票印花稅的收入都會較去年低，賣地成績亦不太理想，所以作出比較保守的估計。



另一名聯席主席何家輝表示，去年個人薪俸稅及個人入息課稅的退稅、退差餉、利得稅退稅，涉及逾400億港元，預計今年盈餘380億港元，明白市民對派糖措施有期望，相信政府亦要調整有關措施。他又建議設立兩級制薪俸稅標準稅率，分別為7.5%及15%，以惠及中產。



另一名聯席主席鄭傑燊指，希望預算案擴闊供養父母免稅額的適用範圍，讓納稅人的父母若居住在內地部分地區亦能計算在內，又建議把醫療保險的扣稅上限提高。