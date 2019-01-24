幼園提早放假　校長：畀多一兩份習作養成做功課習慣

因應流感高峰持續，政府宣布全港幼稚園及幼兒中心周六(26日)起提早放農曆新年假期，大埔及北區幼兒教育校長會主席郭楚翹表示，當局上周公布個別學校停課安排，至本周流感個案依然持續上升，學界都心中有數，認為有必要提早放農曆新年假期，一般幼稚園會在年初十(2月14日)後復課，幼稚園會在放假前預先派發新年習作給學生。郭指：「假期長咗，部分幼稚園可能會畀多一兩份習作，等小朋友養成假期都要溫習、做功課嘅習慣。」



郭續指上周並非每區幼稚園的流感爆發情況都非常嚴重，若上周就宣布提早放農曆新年假期，由於距離原定放假日期達兩星期，時間太長，幼稚園短時間內較難預備假期作業。她解釋：「幼稚園喺放假前有好多活動，家長日、做評估報告等，一刀切停課未必合適。」她稱反之現時大多數幼稚園可在本周開始部署提早放假事宜，安排可更妥善。



上水培幼幼稚園校長陶小鳳稱，該校原定在農曆新年假期前展開新學期，會向學生講解農曆新年的習俗、傳統，指導學生講恭賀說話、學拜年等，校內亦會舉辦小型年宵活動，讓學生感受新年氣氛，現時提早放假，幼稚園只好把活動改為分享會，讓學生在假期後回校分享在農曆新年的所見所聞。陶又指，提早放假對在職家長影響較大，不少家長致電查詢詳情，幼稚園在提早放假期間，會如常開放照顧有需要的學生。