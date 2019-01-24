沉溺電子奶嘴唔運動　調查指港童超重及肥胖率高

中文大學跨學科研究團隊回顧本地10年內的文獻，再按照加拿大「2018兒童及青少年體力活動報告卡」的10多項國際指標，為香港兒童及青少年進行評估。結果發現在家庭及體重問題上表現欠佳，均評為D-級，反對學童超重及肥胖情況較多，而在健康體適能方面亦只獲D級，即少於半數人能夠達標。另外在家庭支持項目上香港家庭評分較弱，只有約30%兒童及青少年的父母，每周有最少1次與子女參與體力活動。團隊建議家長限制子女使用手機、電腦等電子產品的時間，亦應培養他們少食零食、多做運動的習慣。



研究指出，香港「整體體力活動水平」、「組織性運動參與」、「靜態行為」、「睡眠」、「學校」及「政府策略及資源投放」方面評分均表現一般，介乎C及C-級。與2016年首次評級比較，學童近年的「靜態行為」及「家庭」評分均有所惡化。而比對其他亞洲國家，香港「家庭」項目的表現，較泰國、日本、中國及印度等落後。團隊負責人、中大體育運動科學系系主任王香生表示，兒童使用電子產品的時間增多，僅半數人可達到使用時間不超過2小時的國際標準，反觀港童體適能表現差，大多有肥胖問題。



此外，中大與小學合作推出「體育功課」、「企喺度上台」等計劃。有參與計劃的小六生孫靖哲表示，體育功課即要求學生回家拉筋及做舒展活動，每周有3天會練跑，並以看書代替玩手機等。孫太指留意到兒子參加計劃後，學懂透過做運動達致壓力紓緩。