涉撞飛男子落橋致癱　九巴女車長拒認危駕稱有光刺眼

警方2017年8月20日於荃灣路處理一宗兩輛私家車輕微碰撞的意外時，一輛載客通宵九巴駛至，九巴女車長疑收掣不及，衝向意外現場，撞到有關車輛，導致一名私家車男司機被撞飛落橋而身受重傷。46歲涉事九巴女車長林瑞慈今日(24日)承認不小心駕駛，但否認危險駕駛引致他人嚴重受傷罪，案件於區域法院開審。



控方大部分案情均以同意案情方式處理，案中傷者均毋須出庭作供。同意案情指，被告當日駕駛九巴N368線駛經案發地點時，撞上之前因交通意外而停定的一輛警車、一輛私家車及一輛拖車。



拖車司機走避不及被撞倒流血受傷，但警員就發現其中一名涉事的23歲私家車司機劉卓彥不知所蹤，後發現劉俯伏在13米橋底下地盤的一輛私家車車尾箱上，身受重傷，送院後證實他頸髓及股骨幹骨折，脊髓受傷致下半身癱瘓。



被告被捕後在警誡下並沒就事件作出解釋，她其後在律師陪同下到警署作錄影會面，說自己任九巴司機已十多年，駕駛N368通宵線亦多年。她表示事發時突遭強光刺眼，「好似畀個電筒近距離照住對眼咁」，來不及煞掣與扭軚，4秒後便撞上排最尾的警車。她並指當時不見警車亮着紅藍閃燈，亦沒留意拖車是否有亮着黃色閃燈。她更強調相信強光是來自排最前面的拖車。



但警方之後摸擬案發情況，認為當時被告的視線應無受到阻擋。而控方亦將警車的行車紀錄儀片段呈堂，可見在九巴與警車碰撞前一刻，一輛貨車曾停在連串涉事車輛之後，它駛走後九巴便駛近，並無減速迹象。