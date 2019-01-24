4男涉沙頭角石屋製毒　還押待4月再訊

警方日前在沙頭角一間石屋搗破懷疑製毒工場，行動中檢獲8公斤懷疑可卡因和68公升懷疑半製成液體可卡因，揭發有哥倫比亞籍男子疑受聘來港製毒，他與3名本地青年被捕，被控以製毒和販毒共兩罪，今(24日)被解往粉嶺法院應訊，毋須答辯。裁判官將案押後至4月4日再訊，以待控方驗毒，期間4人還押。



4名被告依次是林靖峰(20歲，技工)、葉偉海(25歲，運輸工)、NORIEGA MARTINEZ JOSE LUIS(37歲，無業)和劉旭亮(26歲，司機)。控罪指四人於本周一(21日)在沙頭角公路一間無名石屋製毒；第四被告另被控在翌日於沙頭角公路另一處販毒。



控方透露，警方進行反毒品行動期間，見第一和三被告在涉案石屋附近徘徊，未幾第四被告駕車載次被告到上址，之後離去。警方隨後截停第一至三被告，並在石屋內搜獲涉案毒品和化學物品。警方稍後再拘捕第四被告，在其私家車內搜獲5條鎖匙，並使用其中一條鎖匙打開附近一輛棄置車輛的車尾箱，在內發現毒品和牛肉刀等物品。



第三被告沒有保釋申請，其餘三人各以1萬港元申請保釋，最終被駁回。