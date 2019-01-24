政府無正視罕見病　議員諷可學醫管局搵名人拍片撐患者

香港對罕見病的醫療支援匱乏，立法會議員張超雄今(24日)提「立法保障罕見疾病的病人權益」的無約束力議案，要求設立罕見疾病政策委員會，就罕見疾病政策的策略性發展方向提供建議、監察政府部門及法定機構在推行罕見疾病政策方面的工作，以及就罕見疾病政策的推行作出報告等，並成立評估小組，以評估某項疾病是否符合罕見疾病的定義等。食物及衞生局局長陳肇始指，其他國家對不常見疾病的定義準則不同，故認為不宜一刀切下定義。



張指，患有脊髓肌肉萎縮症的周佩珊早前向政府遞交計劃書，以引入可治療其疾病的藥物，及後獲政府破格處理，但認為若將來的特首不再關注病人權益，他們只會變成孤兒，強調需要透過立法建立制度照顧罕見病患者。他又稱，近年不時看到罕見病患者眾籌，伸手向社會「乞討」，認為病人是需要社會憐憫，欠缺的是政策支援，促當局正視及承認罕見病，不要再稱之為「不常見疾病」。



有份提修正案的衞生服務界議員李國麟狠批政府從未正視罕見病，往往有病人站出來示威便決定給予一種藥物，這不是向整體提供支援，「呢啲叫『做戲』，叫『人治』」，強調香港醫療需要制度。他更暗諷醫管局廣邀名人拍片為前線醫護人員打氣，向政府「獻計」可找名人拍片為罕見病患打氣，之後讓他們繼續捱，相信全城必定會為當局「拍手」。



另一位提修正案的議員葛珮帆指，當局常稱所有病人應公平地得到適切治療，唯獨罕見病人卻面對「有病唔識醫」，有方法醫治又沒有藥，有藥又無錢，強調如沒有政策及定義，當局不會有相應配套措施出台，不明為何其他地方做到，香港做不到，坦言「唔係特首想幫邊個就邊個」。



陳肇始回應時指，國際未有針對不常見疾病有統一定義，故當局不宜一刀切訂立罕見病的定義，重申會繼續增撥資源，為個別病人提供適切治療及定期檢討藥物名冊，根據科研和臨床實證原則，確保公共資源公平和有效運用。