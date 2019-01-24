卓悅騙薪案　前人事女主管月出2次糧年薪112萬

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡，在職7年間涉嫌夥同兒子及丈夫詐騙公司逾4000萬港元案，卓悅前執董陳志秋今(24日)繼續在高院作供，控方根據銀行紀錄，指在涉案多年間，首被告喬美齡及她的兒子、次被告夏定邦，二人的銀行戶口持續出現不尋常的出糧紀錄，由卓悅轉帳戶口的「薪金」款項遠超過他們理應收到的薪酬。喬的戶口曾在同一個月內獲發多過一次薪金，夏的戶口在未入職前已收薪金。對於這些不尋常紀錄，陳稱完全想不到原因。



控方引述銀行紀錄，舉例指喬於2008年月薪為2.2萬港元，但當年卓悅給她戶口轉帳共逾37萬港元。翌年喬的月薪加到2.35萬港元，但該年卓悅轉帳薪金總額達112萬港元。喬的戶口試過月初收到薪金後6天，再收到另一筆薪金。夏於2004年8月入職，但他的戶口在前一個月已收薪6000港元。另一名人事部同事鄒金慈，戶口曾在一個月內收到高於正常近3倍的薪金。



陳對於這些出糧記錄，表示「無可能」或「完全諗唔到原因」，他指人事部同事在辦公室內工作，他們的薪金計算相對簡單，每月只需出糧一次。