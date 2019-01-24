男生遭脫褲打屁股欺凌　校方稱嬉戲　警方正跟進

網上流傳沙田馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學發生欺凌事件，一段被指攝於校內的短片可見，一名男生被約6名學生用3張椅子困在椅下，動彈不得，有幾名男生輪流扭他的耳朵、鼻子，被欺凌者不停轉臉想避開，惟隨後又被人脫下褲子打屁股。據了解，警方已介入事件，現由沙田警區刑事調查隊跟進。



董之英紀念中學表示，經調查後認為事件不涉及欺凌成分，只是同學間過火的嬉戲，無論如何，在學校的過火嬉戲玩耍亦可能構成不當行為，校方已向相關學生作出訓示，確保日後不會發生相同事件。校方又稱已啟動危機處理機制，與警方及教育局人員跟進事件，並向全校師生鄭重聲明，學生如留意到任何欺凌行為，應立即知會校方。



有曾在涉事學校就讀的網民昨(23日)在網上群組聲稱學校發生欺凌事件，有學生懷疑在中六班房內被欺凌。從相關片段可見，受害男學生在課室被同學用椅子困壓在地下，面容痛苦，曾發出慘叫聲，期間施虐者不斷發出笑聲，旁邊亦疑有學生「食花生」坐視不理，未有勸阻或施以援手。



相關短片在網上引起熱議，有網民指事態嚴重，學校須報警處理，校方須調查以往有否類似事件，並向有需要學生提供輔導。