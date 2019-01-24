預先提供朗讀範文　浸大普通話豁免試合格率飆升

浸會大學普通話「豁免試」合格率太低去年引發學生佔領語文中心事件，事隔一年，浸大學生成立的「港語學」網上平台指出，今年「豁免試」合格率急升，由以往的30%，上升至去年年底的69.4%，有指合格率上升是因「豁免試」預先提供了朗讀範文，讓學生能有所準備，語文中心亦增加了試前的準備提示，令學生的成績有所進步。



浸大發言人表示，本學期的普通話能力檢定及豁免測試共約340名同學參加，當中接近70%合格。大學語文政策檢討工作小組根據第一次「豁免試」的運作、學生成績和校外顧問的意見，全面檢討考試，決定維持第一次考試同等程度和考核指標，但採取多項措施協助學生作更好準備，包括為考生提供試卷設計、應考策略的相關資料、「朗讀部份」的測試範文、「說話部份」的題目設計、答題示範和錄音樣本及舉辦模擬測試工作坊等。



校方指上述措施不但有助同學作好應試準備，亦提升了他們的普通話水平，令合格率上升。大學對學生的「豁免試」表現感到鼓舞，將繼續分析有關數據，以持續改善「豁免試」和整體大學語文政策。



浸大早前規定，除非學生通過校方的「豁免試」，否則必須修讀普通話課程，有學生認為有關課程及考試太難，首場豁免試只有約3成人合格，質疑考官的水平及準則，擔心部分學生會因而無法畢業。近20名學生去年發起佔領語文中心行動，要求校方撤回有關規定，或改由校外人士擔任考官。