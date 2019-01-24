政Whats噏：陳沛然改歌詞　譏陳肇始虛偽

醫療人手不足嘅問題存在已久，加上近日正值流感高峰期，醫護人員工作量爆煲，幾乎每日都要加班，不過食物及衞生局局長陳肇始冇增加撥款及人手去解決問題，反而叫前線醫護人員「捱吓義氣」，再拎啲錢去搵名人拍片打氣，引起全城炮轟。立法會醫學界議員陳沛然(Pierre)改咗《終身美麗》嘅歌詞，批評陳肇始「叫捱義氣，才是虛偽」！



喺Pierre改版嘅歌詞入面點出咗目前醫院面對嘅問題，例如「如果手腳再笨拙再粗，一定會被人投訴」、「急症多一位，床位未找到」、「如果責任非愛情，加SHS(特別酬金計劃)都不會高興」，可見目前配套唔夠、醫護人員壓力又大，而政府只係講透過加SHS去支援，根本就解決唔到問題。



Pierre唔單止講醫院情況，仲鬧爆陳肇始虛偽，諷刺佢「高官自信，穩固地位」、「入職可終生美麗，陳局長勾勾手指發誓，落區前線排隊敬禮，叫捱義氣才是虛偽」。雖然改版歌詞好多位都唔啱音，不過都確確實實反映緊醫院嘅狀況，睇怕政府都要做番啲實際工作，先至可以紓緩前線醫護人員嘅壓力同怨氣喇！