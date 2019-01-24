招標不達要求　消防新一代調派系統遲1年用

消防處舉行年終記者會，指消防處第四代調派指引系統原定2022年啟用，副處長梁偉雄承認有關標書因制訂延多半年，加上投標者因不符合當中關鍵要求，例如設備要求和研究人員資歷不符等，導致首次招標失敗。第二次招標於去年12月開始，下月正式截標，預期系統要延到2023年推出。



由於第四代調派系統未能完成招標，已使用超過10年的第三代系統要延遲「退休」。梁形容調派系統是處方行動的心臟，因應下一代系統延期，處方已與承辦商協議延長現有系統的保養，確保系統正常運作。



去年10月底處方實施調派後指引服務，直至去年底已為3.3萬多人提供相關指引，發出13.3萬多次指引中，大部分針對內科病人，其次是呼吸問題，和跌倒或高處墮下。



消防處去年共接獲3.3萬宗火警召喚，較前年跌1.4%，當中三級或以上有7宗，較前年的3宗增逾一倍。樓宇火警召喚去年有2.8萬宗，較前年跌，其中93.8%案件能在規定召達時間內到場。救護服務方面的召喚去年有80.4萬宗，當中逾74萬宗為緊急召喚。先遣救護服務上，處方去年提供約4.9萬次，成功為37名傷病者恢復呼吸和脈搏。超強颱風山竹襲港期間，共622宗塌樹報告及401宗市民升降機被困。



處方今年計劃招聘819名人員，針對機場建第三條跑道，消防已將機場拓建工程小組重組為機場拓建工程科，以審核工程圖則，作防火規定和監察消防設備。