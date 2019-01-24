政Whats噏：長者綜援翻版　政府偷雞攞撥款甩轆

財經事務及庫務局今日(24日)去信立法會，要求喺明日(25日)嘅財務委員會，暫時撤回教育局提交「向研究基金注資」嘅議程，撤回得咁急，真係相當突然，原來有關議程並未喺事務委員會分開討論，只有討論整份施政報告時有傾過，之後就上財委會，所以搞到要撤回。嘩，黐埋一齊講就當傾咗，唔通喺收緊長者綜援申請門檻風波一事仲未學精？



教育事務委員會主席葉建源話，有關嘅議程只係喺討論整份施政報告時傾過吓，估計議員都唔係好反對有關嘅撥款，但涉及200億港元，金額都大，覺得應該先喺事務委員會分開討論，了解得深入啲，再上財委會攞撥款比較合適。教育局發言人回覆話，局方早前同立法會議員溝通，相信整體都支持向研究基金注資，但由於有個別議員希望有更深入了解，所以局方安排再到教育事務委員會再進行討論。



講真嗰句，近日收緊長者綜援申請門檻引發風波，正正係因為政府喺財政預算案黐埋一齊攞撥款，如果有大改動、涉及好多公帑嘅政策，都係唔好偷雞，分開傾比較好，以免之後政治上嘅反響更大啦，否則教育局局長楊潤雄肯定畀人鬧爆。