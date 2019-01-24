6億倫敦金騙局：集團提供培訓手冊　教經紀氹客「落疊」

警方今次搗破的倫敦金詐騙集團，根據檢獲的證物顯示，有關集團會為經紀提供培訓手冊，當中列明基本應對及說客技巧，包括「黃金的優點」、「投資黃金的八大好處」，例如「本少利大、容易撐握、可以跟自己意願入市」同時提醒經紀「用善意、誠意、忌爭辯。客係例牌忙，焗佢俾時間你，搵位入，多用反問，引導佢諗。分秒必爭，講到戲肉就即刻約出嚟。」手冊又指導經紀以公司之名加強信服力，「公司有多名專業分析師，用公司名氣俾個客信心，公司規模肯定賺錢。」



手冊內容亦包括教授電話簡單應答，例如若客人稱:「我都冇錢」，經紀便可回答:「咁就啱喇，最驚你話有錢，我只不過畀你認識多樣理財工具。」若客人稱:「無錢投資」，則可回應:「其實投資有多有少，冇咩所謂，好似啲師奶仔咁投資少少贏咗餐餸都開心。我相信我有能力將你嘅資金慢慢由細變大。」若客人表示:「冇時間做投資。」，則可回答:「所以先要一個投資顧問去管理投資。」



另外，集團亦會展示疑為本地報章的副本，內容俱圍繞投資黃金的好處，「未來十年投資黃金遠勝股票債券」、「人人搶買金、生意升三成」、「業界看好牛年金市」，以增強可信性，令受害人更容易墮入詐騙陷阱。