網民熱話：失明男讓關愛座　「我睇唔到但我企到」

巴士設置關愛座，讓有需要人士不必站立，不過網上不時引發何謂「有需要人士」的爭論，甚至會演變成罵戰和網絡公審。有失明人士就在網上發文，概嘆關愛座的原意被扭曲，而他自己平時在巴士上都會讓座予其他有需要人士，更笑稱「我睇唔到啫，但我企到嘛！」



失明人士「麵包」接受東網訪問，表示很支持關愛座的設置，因為如果每次都要走到巴士後方或者上層「逐張櫈摸吓有冇人」，相當不便而且很容易引起尷尬。不過他認為，不少人扭曲了關愛座設立的目的，「唔應該用年齡界定咩人有需要，唔可以憑表現就判斷佢（年輕人）特登唔讓」，他認為即使年輕人也可能身體不適，不一定能從外表觀察到。



「我唔會咁無聊諗人哋點解唔讓座畀我」，「麵包」認為每個人都可能有需要，大家應該互相體諒而非指摘。他亦知道有不少乘客，寧願站立都不敢坐在關愛座上，估計是擔心遭人拍片後網絡公審，「麵包」直指大家應該思考清楚，「社會點睇關愛座？多咗關愛定多咗衝突」。



即使本身完全失明，但「麵包」堅持幫得就幫，平日乘坐巴士坐到關愛座後，會留意旁邊有沒有人，如果站滿人，「咁即係周圍都已經無位坐啦」，如果他聽見有小朋友或長者說話，就會主動向他們讓座，「其實拖住小朋友搭車嘅媽媽或者老人家，比我更加需要呢個位，所以好多時巴士好多人，我都會照企」。



網民大讚「麵包」明白事理，「多啲你咁明白事理嘅香港市民，社會就和平友善咗一部分」、「你身心都比很多健全的人健全」。有人認為只要將心比己，大家就可以互相體諒，「我都會唔舒服，都想有人讓坐畀我，所以其實都係大家識得互相體諒！」



網民有話說



Eric Chan Bread Bread：將心比己，我都會唔舒服，都想有人讓坐比我。所以其實都係大家識得互相體諒！

Shailene Tang：你身心都比很多健全的人健全

Gigi Gee：多啲你咁明白事理嘅香港市民，社會就起碼和平友善咗一部分。



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