懲教員稱無見過全裸蹲下答提問　指黃之鋒捏造

香港眾志秘書長黃之鋒因衝擊政府總部而曾被判囚，認為懲教人員濫用職權、惡意針對他及刻意傷害囚犯的尊嚴，入稟小額錢債審裁處向懲教署索償1.6萬港元，案件今日(24日)開審。被告一方傳召懲教員戴廣誼作供。



戴供稱，事發當天他押送黃之鋒進入事發房間，然後鎖門，以確保無人進入侵犯黃的私隱，才開始向他檢查。戴同意檢查前沒有向黃解說檢查詳情，也同意曾要求黃兩度蹲下，當時對方曾問原因，另一名懲教員梁天行已解釋是為了保安理由。戴指黃回答懲教員提問期間，是「一直企喺度」回答，而過程中並無作出投訴。



戴指同類的一般檢查大約5至8分鐘內完成，黃的檢查亦如此，而當中脫衣檢查不會長達3分鐘。他指脫衣檢查除了查看囚犯會否在肛門藏毒，也為了留意囚犯身體有何特徵，例如囚犯下體若鑲珠，懲教員便會特別留意。戴指從沒見過同類檢查程序「有人要踎低答問題」，稱黃指稱之事沒發生過。黃之鋒盤問戴時質疑「擘大眼講大話」，認為懲教員當天故意想羞辱他，又指戴與另外兩名在場懲教員的口供紙，不約而同指搜查及查問「5至8分鐘內」完成，質疑「夾口供」，戴否認其事。



另一名在場懲教員白偉航作供時亦指，黃之鋒接受搜查期間沒有作出投訴，白也沒見過黃需全裸蹲下答提問，並指檢查「踎低起身只需1至2秒」。黃問白：「覺唔覺得被盤問時底褲都冇得着，好冇尊嚴？」白表示：「我覺得冇可能發生。」黃再追問白是否認為他的指控「憑空捏造」，白答「係」。