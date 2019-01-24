黃大仙祠將人潮管制　年三十料7萬人上頭炷香

一年容易又新年！每到年三十晚，大批善信湧到黃大仙祠排隊等上「頭炷香」。今年黃大仙祠將於年三十(2月4日)晚上9時起開放予公眾參拜，嗇色園估計當晚將有超過7萬名善信到訪。



鑑於當晚為入祠人流高峰期，祠內將不設跪拜、求籤區及供品供奉區，當晚至正月15日期間，黃大仙祠將實施單向人潮管制，大殿求籤區及供品供奉區將於正月初一重新開放，善信到大殿上香後，可先到求籤區求籤，再沿指示到三聖堂及盂香亭參拜，整個順序路線不可折返。



嗇色園又呼籲善信年三十當晚請勿攜帶元寶蠟燭、生油、大型香枝及大型供品如燒豬等入祠。嗇色園建議善信以每一家庭為單位，只攜帶9支線香到祠內3個上香點，包括大殿平台、三聖堂及盂香亭敬奉黃大仙師。



另外，於正月期間，嗇色園將舉辦名為「五福臨門迎新歲」限定活動，包括於年三十晚、頭炷香時段晚上11時起派發限量門神卡；黃大仙祠亦會於初一至初三於不同時段派發一套共六款限定款式的祈福襟章，善信可於指定時間到場索取。



有關年三十晚的人流管制及交通安排，黃大仙警區區行動主任沈博瑜總督察表示，今年將改以黃大仙廣場作輪候區，沿途不經任何商店，呼籲市民預先盡備好祭祀物品再到輪候區。年三十晚將有封路安排，包括黃大仙道及沙田坳道等，呼籲市民乘公共交通工具。