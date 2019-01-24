港鐵去年12宗大延誤事故　罰款2000萬元

港鐵公布去年列車服務表現數據，列車準點率為99.9%，為兩鐵合併以來第二高。去年港鐵共發生12宗列車服務延誤31分鐘或以上事故，需被罰款2000萬港元，款項將撥作今年調整票價提供的每程3%車費折扣優惠。



另外，高鐵香港段截至去年12月31日共接載520萬人次乘客，日均客量5.2萬人次。港鐵表示，因應農曆新年春運需求，今年1月31日至2月11日期間，每日加開12對來往福田的短途列車，每日共開出82對短途列車及13對長途列車，預計春運期間的客量與去年聖誕節相若，當中年廿八至年廿九為客量高峰期，港鐵會在西九龍站成立心戰室應變，並加派100名站務人手。



信號系統更新方面，荃灣線新信號系統測試將於今年第2季完成，該線於今年下半年起同時以新舊信號系統接載乘客，屆時將逐步增加以新信號系統行駛該線的列車數目。港鐵總經理(鐵路車輛)黃浩樑表示，新信號系統成熟可靠，但為進一步減低新信號系統發生故障時產生影響的風險，故決定同時以雙系統營運，但他承認屆時該線日間列車服務可能會受阻，形容是轉換信號系統必經的「陣痛」。