400食肆參加「少‧確幸」　推少鹽少糖菜式

為推動全港減鹽減糖健康飲食文化，食物及衞生局、食環署食物安全中心聯同降低食物中鹽和糖委員會，推出大型宣傳活動「少鹽、少糖、少‧確幸」，逾400間食肆參加，為食客提供少鹽少糖選項，部分更推出減鹽減糖菜式，響應活動。



參加計劃的400多間食肆包括連鎖快餐店、飲品店及中菜館等，涉及近50個品牌。參加的食肆會貼出活動標準，提醒顧客該店提供少鹽少糖菜式，或少鹽少糖選項。當顧客提出少鹽少糖要求時，店員會在點餐系統標明，有關紀錄會轉交大會，累計食肆共減少了多少鹽和糖。食衞局代表指，參與的食肆會自行制訂不同菜色的少糖及少鹽定義，例如其中一間參與的酒店餐廳，提供少糖版的意大利芝士餅，比普通版減少30克糖。



另外，有10間星級餐廳下月推出共30款特選減鹽減糖菜式。主辦單位下月23日於中環大館舉行嘉年華，屆時將參與餐廳1個月內共節省的總糖量，製作成方糖「金字塔」，冀打破世界紀錄。局方代表稱，希望透過打破紀錄，象徵由香港帶起健康飲食文化，活動中所用的方糖，之後會製作成教具，派發予全港中小學作教學用途。