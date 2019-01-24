議員倡持續進修基金資助加碼　助青年創機遇

建築、測量及都市規劃界立法會議員謝偉銓關注中小企業發展和青年向上流動情況，今午(24日)在立法會上提出無約束力議員議案，提出包括改革政府及公營機構的採購及招標制度、提高持續進修基金的資助上限等措施，為中小企和青年創造機遇。



謝偉銓表示，現時樓價高、租金貴，初創企業如財力不太充裕，難進入市場。建議政府可就中小型工程舉辦比賽，例如公園遊樂設施、洗手間、避雨亭等，向落選者提供合理設計費。另建議政府建立層次分明的置業階梯、向有意創業的青年提供廉租的共享辦公室等。



有提出修正案的議員莫乃光表示，香港青年如要獲取專業資格不易，課程學費、專業資格認可費用較昂貴，政府的支援亦不足，並舉例指現時持續進修基金，並不包括資訊科技的網上遙距課程學費和考試費。建議政府可在曾使用過持續進修基金的每個戶口內，增加10%資金，推動持續進修的文化。



議員謝偉俊指，現時香港人不吃不喝21年才能儲到上樓的錢，即使買到樓，仍要付一大筆錢作律師費、首期、各種雜費等，建議政府應讓青年以強積金作首次置業的基金，讓年輕人擁有居所後，可專心發展事業。



商務及經濟發展局副局長陳百里表示，中小企業是香港經濟的中流砥柱，政府會為他們締造有利的營商環境，政府政策重點是推動創科發展，過去3年投資逾1000億港元推出措施，提升香港的競爭力和完善創科環境。