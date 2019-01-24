警「放蛇」打擊白牌車　60歲司機斷正

新界北總區交通部特遣隊人員，根據情報及經深入調查，今日(24日)上午約10時，進行代號「進擊」（Operation COUNTERCRUSH）的打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的執法行動。期間，警員喬裝乘客及沒有攜帶任何貨物，登上一輛由一名姓何(60歲)本地男子駕駛的輕型貨車，由屯門青匯街前往港鐵粉嶺站。



當抵達目的地後，司機收取135港元車資，人員隨即以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」拘捕該名男司機，他已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。



警方強調，根據《道路交通條例》，輕型貨車只可以租用來運載貨物，載客取酬屬違法。輕型貨車司機如果違法可被刑事檢控，首次被定罪可被罰款5000元及監禁3個月；再犯可被罰款10,000元及監禁6個月。



當輕型貨車用作載客取酬，有關車輛的第三者保險或會失效，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。警方十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，會繼續採取針對性執法行動打擊相關罪行。