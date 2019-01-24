每日一片：黑超男口罩拉下巴　乘客勸喻被反問：你冇抵抗力？

流感肆虐，在公眾地方要加倍留神，否則隨時中招，不過公德這東西，卻非人人懂得。昨日（23日）網上流傳一段短片，片中一名黑超男疑不滿乘客勸喻他「戴好口罩」，竟不斷出言挑釁，諷刺乘客：「你冇抵抗力㗎！」之後更無賴地除下口罩「示威」。



事發於昨日凌晨1時的東涌巴士37M上，雖然當時已夜深，但黑超男依然戴上深色太陽眼鏡。事件起因是黑超男雖然已戴上口罩，卻拉到下巴位置，一名男乘客未知是否害怕對方在車廂「播毒」，出言勸喻，卻激起對方神經。



片段開始，兩人站在下層車廂近中門位置，黑超男態度囂張說，「你冇抵抗力㗎，你有抵抗力㗎嘛...問緊你呀，答我呀！」由於其態度非常囂張，在場目擊乘客亦不值其所為，直指他冇公德心，但黑超男卻置若罔聞，期間更除下口罩，靠近該名乘客說：「病啦病啦，一陣你就病。」行為非常無賴。



黑超男隨後又擺出一副撩交打模樣，「你唔係想打我咩，打我呀，我叫你打我呀，笠水狗...你醜唔醜，話打人喎，我就企喺度畀你打，唔打正笠水狗。」



不少網民看過片段後，都直指黑超男「抵打」，「佢個身係咪真係痕成咁？」「人哋已經唔出聲仲要撩人打？」