以往少破大毒案　立法會議員憂有保護傘包庇

執法機關最近接連偵破多宗毒品案，有評論質疑以往香港搗破的毒品案較少，或反映過往有「保護傘」包庇違法人士。立法會議員何啟明指有關質疑合理，香港對毒品態度一向零容忍，擔心以往執法未能觸及罪案核心。



何啟明表示，國家近年大力打擊貪污及毒品問題，香港亦配合中央打黑掃毒，惟他稱以往香港警方掃毒未知是力度過輕，抑或未盡全力，少有破獲大型販毒案件，難免令人質疑販毒分子背後有「保護傘」作出包庇。他續指，毒品對社會禍害深遠，對年輕人影響尤甚，為免毒禍在港蔓延，假如廉署收到「保護傘」或包庇毒販等相關線索，必須立刻作出調查，避免香港淪為「毒港」。



另外，時事評論員陳雲生指香港販賣的毒品大多來自泰國，而不少外地傳入的毒品亦經香港運往內地，故香港要打擊毒品，必須與鄰近地區合作，惟他質疑，香港執法機關過去沒有在情報網絡上主動與其他地區聯絡和合作，要待近年中央嚴打毒品，港方才配合跟進，反映過去工作有放軟手腳之嫌。



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