防非洲豬瘟屠房清潔3日　初一至初三無豬肉賣

因應內地非洲豬瘟疫情，香港活豬業界今日(24日)宣布，下月5日至7日，即農曆年初一至初三不屠宰活豬，為上水及荃灣兩個屠房進行徹底清潔，以加強市民對豬肉信心。新鮮豬肉業界持分者聯席會議召集人許偉堅指，年初一至年初三期間市面不會有新鮮豬肉供應，他預計市民最快可於下月8日，即年初四早上再購買新鮮豬肉。



許表示，過往每年年初一屠房均為停宰，今年是因應非洲豬瘟疫情而加長停宰期作大清潔。他已知會入口代理商、豬肉買手等，並得到業界配合。活豬會在下月4日中午前屠清，故市民年三十(2月4日)仍可購新鮮豬肉，他又不排除有肉檔會儲起豬肉在停供期間售賣。



他表示，業界因決定而有經濟損失，希望市民體諒，下周會與肉商及買手等開會商討，考慮會否於新年前增加供應，食物環境衞生署已承諾全力支援及配合清潔行動。許預料，豬手及豬脷等應節食品會輕微加價，普通豬肉價格不會大幅波動。



漁農界立法會議員何俊賢表示，去年新年期間的活豬供應量日均2000隻，比平日約4000隻少近一半，相信今次停宰影響不大。