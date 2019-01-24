六旬漢涉五度姦親女　犯案期女兒正讀小學

現年63歲無業男子被18歲親生女兒指控，在她讀小學期間涉5次遭他強姦，並最少2次被非禮，案件今天(24日)在高院原訟庭開審。被告被控2項非禮、5項強姦，及5項強姦的交替性亂倫罪。控方在開案陳詞表示，女事主X於2000年4月在內地出生，半歲時與母親來港與被告團聚。本案的控罪，是在X讀小學期間，即在2006年9月至2011年6月期間發生。



控方表示，案發期間X與被告、母親及弟弟同居九龍某公屋，當時家中睡房通常由X母獨用，X和被告與弟弟一起在客廳「打地鋪」睡覺，她在2009年聖誕假期時首次被姦，當時某晚她睡覺時被告把她的褲子褪下，先用手指、後用舌頭非禮X的下體，最後更把陽具插入。控方又指，至2010年3月，被告再兩次以相同手法強姦X。



X稱在2010年暑假，她為逃避被告侵犯，已獨自一人睡在客廳梳化，讓被告和弟弟睡地下。某晚被告在她睡着時試圖把陽具塞入她口，因她咬緊牙關而不能成功。之後被告再以一貫手法，先後用手指、舌頭和陽具侵犯她。被告最後一次涉強姦X，在2011年6月上旬發生，那次X為避開被告，故意安排弟弟睡在她和被告中間，還攬住弟弟入睡，但被告就在她睡着後把弟弟抱上梳化，然後以上述相同手法強姦她。



X亦指她在讀小學時，被告曾最少2次強拉她的手，要她替他手淫。被告現面對的2項非禮，就是針對這2次事件。控方指X一直啞忍被父侵犯，直至2017年她才將之告訴老師，老師其後安排她在同年4月21日報警。警方其後拘捕被告，被告在警誡下稱：「我淨係有摸摸揸揸，我冇強姦過佢。」被告之後與警方錄取警誡口供，承認有舔和用手指撥弄X的下體，亦承認有捉過X的手為他手淫，但否認有強姦X。



控方傳召X作供，她表示自她有認知以來，被告在家都是赤身露體，冬天亦只穿外套，裏面依然全裸。她指被告會在客廳的電腦看色情影片，有時還會叫她過去電腦旁。