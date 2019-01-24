工作表現穩定　調查指8成同事支持聘請殘疾人士

就業平台「e-Connect就業連網」訪問約300名前線員工，其中136人現時或曾經與不同類別的殘疾人士共事，大部分受訪者都認為殘疾僱員在守時及誠信方面的表現較為顯著，並較一般僱員有責任感及細心。8成曾與殘疾人士共事的受訪者支持僱主聘請殘疾人士。



就業平台由香港傷健協會及香港復康會等6間非牟利社會服務合辦。問卷調查及深入訪談結果顯示，現時或曾與殘疾僱員共事的前線員工中，逾半認為殘疾僱員不易離職、工作表現極為穩定和可靠；部分受訪者認為殘疾僱員具獨特才能，做事專注、能有效協助團隊工作，同時殘疾僱員擁有堅毅不放棄的個性，可激勵同事士氣。但亦有受訪者認為，殘疾僱員與前線同事之間有溝通問題。



至於131名未曾與殘疾人士共事的前線員工，近一半受訪者對支持聘請殘疾人士表示中立，但他們亦有幾方面憂慮，包括擔心辦公室空間不足，未能讓傷殘人士投入工作，憂慮工作分配不均及疾人士適應力低。



就業連網建議政府增加資源，在單位推行殘疾人士就業時，加設工作調適員，解決僱主困難，並建立合適的工作環境，令殘疾人士在不同崗位發揮所長。