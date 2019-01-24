政Whats噏：立會搞託兒？何啟明倡議員輪更湊B

香港嘅託兒服務「災難性」短缺，周圍都爭崩頭，唔少雙職父母想搵人湊仔，真係諗到頭都大埋。立法會勞工界議員何啟明就建議立法會可以考慮安排議員或議辦職員輪流當值，幫立法會綜合大樓內所有職員湊仔喎！佢更笑稱，可以搵埋其他有仔女嘅議員自組N班，咁就唔使出去同人夾喇。



近排流感疫情嚴峻，政府今日(24日)公布幼稚園及幼兒中心提早放年假，何啟明囝囝2歲10個月返緊學前班要停課，可惜無人可以湊仔，惟有請外母下周嚟接走個仔返屋企「避難」，屋企都返唔到。問到立法會係咪應該搞託兒？佢就話唔使請人喇，議員依家都要去申訴部當值，編更去湊BB咪仲好。



議員譚文豪育有一對龍鳳胎，今年4歲，幸好太太剛好放假可以湊B，再加上外父、外母成家一齊湊，笑言「好似打仗咁」。佢都贊同立法會搞託兒，但認為要小心處理，特別係流感高峰期。



提及議員容海恩近日誕下B女，問到覺得囝囝會唔會可能受B女青睞？何啟明笑稱，小朋友自己攬埋一堆，佢哋自己「指腹為婚」係佢哋嘅事喇！譚文豪就尷尷尬尬咁話，首先B女應該未知發生乜嘢事嘅，而緣分嘅嘢唔係家長可以控制！



咁會唔會同容海恩對親家吖？囝囝已經2歲11個月大嘅議員郭偉強就戲稱：「我都有諗過對親家」，但佢同譚文豪都話高不可攀。唔係呀？佢哋講嘅係高度嘅高，因為容海恩太高可能遺傳畀B女，怕囝囝唔夠高喎。